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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 11:08

В Риге задержаны семеро противников сноса памятника советским воинам

Москва. 23 августа. INTERFAX.RU - Несмотря на призывы латвийской полиции не собираться у демонтируемого монумента в память о советских воинах в парке Победы в Риге, правоохранительные органы задержали семь человек и начали десять процессов об административных правонарушениях, сообщили во вторник в Госполиции.

Административные процессы против этих лиц начаты за несанкционированное собрание, мелкое хулиганство и неподчинение требованиям полиции.

Также начаты семь процессов об административных нарушениях и две ведомственные проверки о нарушении правил эксплуатации дронов. Воздушное пространство в районе парка Победы закрыто для летательных аппаратов, поэтому любые попытки запуска беспилотников будут пресекаться, а виновные привлекаться к ответственности, заявили в полиции.

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Там отметили, что правоохранительные органы и в дальнейшем будут усиленно следить за происходящим возле памятника и реагировать на любые ситуации, привлекая соответствующие силы.

Во вторник утром начат демонтаж постамента памятника советским воинам в парке Победы.

По наблюдениям агентства BNS, часть площади возле памятника уже демонтирована.

На огражденную территорию вокруг монумента доставлено большое количество крупногабаритной техники - гусеничных экскаваторов.

Территорию вокруг памятника охраняют полицейские. В настоящее время огорожена не только территория непосредственно вокруг монумента, но и часть территории парка по другую сторону улицы Бариню. Движение пешеходов по этой улице приостановлено.

Как сообщил исполнительный директор Риги Янис Ланге, для демонтажа памятника не будут использоваться взрывчатые вещества - он будет повален.

Во вторник на объекте начаты подготовительные работы для откачки воды из бассейна и демонтажа подвала, а затем будут демонтированы скульптуры и обелиск.

Ланге не сообщил, когда именно памятник будет снесен, но подчеркнул, что это будет сделано до установленной законом даты - 15 ноября.

Латвия Рига
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