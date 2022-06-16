Суд в Белоруссии отправил на лечение жену мужчины, застрелившего сотрудника КГБ

Москва. 16 июня. INTERFAX.RU - Жене мужчины, смертельно ранившего сотрудника КГБ Дмитрия Федосюка, назначили принудительное лечение в психиатрическом стационаре с обычным наблюдением, сообщило в четверг госагентство БелТА со ссылкой на пресс-службу Минского городского суда.

"Определением судебной коллегии по уголовным делам Мингорсуда от 16 июня женщина освобождена от уголовной ответственности за совершенные ею в состоянии невменяемости общественно опасные деяния, предусмотренные ч.6 ст.16, п.п.5,10 ч.2 ст.139, ч.1 ст.13, п.п.1,5,10 ч.2 ст.139 УК", - говорится в сообщении.

Рассмотрение уголовного дела в отношении женщины началось в Мингорсуде 31 мая в закрытом судебном заседании.

Как сообщалось, 28 сентября 2021 года бойцы группы "Альфа" проводили спецоперацию против террористов и экстремистов. По ее участникам открыл стрельбу житель квартиры на улице Якубовского в Минске Андрей Зельцер. Он смертельно ранил бойца с позывным "Нирвана", и сам был застрелен. Его жену задержали.