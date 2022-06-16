Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:02

В Испании увеличилось число лесных пожаров из-за аномальной жары

Москва. 16 июня. INTERFAX.RU - Количество природных пожаров значительно увеличилось за последние несколько дней в Испании на фоне сильной жары, сообщают европейские СМИ.

Пожарные борются с возгораниями, в частности в Каталонии. Вблизи города Бальдомар пожары уже уничтожили почти 1 тыс. гектаров лесных массивов. При этом, пожарные предупреждают, что они могут распространиться на 20 тыс. гектаров.

С выходных в Испании установилась аномально высокая для этого времени года температура. В четверг температура воздуха в ряде районах поднималась выше 40 градусов по Цельсию.

Сильная жара также затронула и другие европейские страны, в частности Францию.

Испания
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Египет снимет все COVID-ограничения на въезд туристов

Египет снимет все COVID-ограничения на въезд туристов

Илона Маска и его компании обвинили в создании Dogecoin-пирамиды

Илона Маска и его компании обвинили в создании Dogecoin-пирамиды

Великобритания ввела санкции против патриарха Кирилла

Великобритания ввела санкции против патриарха Кирилла
ПМЭФ-2022

У главы ДНР нет информации о пленении американцев, воевавших на стороне Украины

В ДНР не планируют обменивать или помиловать приговоренных к смерти британцев

Литва поставила Украине вооружений и военной техники на 15,5 млн евро

Что случилось этой ночью: четверг, 16 июня

Пандемия коронавируса

COVID-вакцины Moderna и Pfizer рекомендованы в США детям от шести месяцев

COVID-вакцины Moderna и Pfizer рекомендованы в США детям от шести месяцев

В Запорожской области списали долги по кредитам в украинских банках

Шольц, Макрон и Драги в четверг посетят Киев

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });