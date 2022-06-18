Французов попросили быть внимательнее к своему здоровью во время сильной жары

Москва. 18 июня. INTERFAX.RU - В необычно ранний для Франции пик высокой летней жары национальная метеорологическая служба "Метео-Франс" призвала население к осторожному поведению в чрезвычайной климатической обстановке.

Особенно страдает от жары юго-запад страны. В субботу, сообщают французские СМИ, "Метео-Франс" объявила о красном уровне погодной опасности в 11 департаментах. В 58 департаментах назначен оранжевый уровень.

В субботу сильная жара охватит большую часть Франции, предупреждает метеорологическая служба и рекомендует французам "абсолютную бдительность".

Ранее сообщалось, что аномально высокая температура установилась во многих регионах Франции и Испании.