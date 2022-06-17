Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:19

В Кремле сочли концептуальным подход Макрона к урегулированию на Украине

Москва. 17 июня. INTERFAX.RU - Россия ценит концептуальный подход президента Франции Эммануэля Макрона к урегулированию на Украине и обсуждению разногласий за столом переговоров, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

"Мы действительно знаем, что президент Макрон является сторонником обсуждения самых концептуальных разногласий именно урегулирования и обсуждения этих разногласий за столом переговоров. И мы ценим этот его концептуальный подход", - сказал Песков журналистам в пятницу.

"Было бы здорово, если бы европейские лидеры оказали влияние на руководство Украины, на тех, кто там принимает решения, с тем чтобы побудить их трезво взглянуть на ситуацию", - сказал пресс-секретарь главы государства.

Так он ответил на вопрос, примут ли в Москве Макрона, который заявил о готовности к дальнейшему обсуждению с президентом РФ Владимиром Путиным урегулирования ситуации на Украине. Французский лидер также не исключил возможность своего визита в Москву при определенных "шагах со стороны президента Путина".

Эммануэль Макрон Франция Украина Дмитрий Песков
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Украина не примет Евровидение в 2023 году

Украина не примет Евровидение в 2023 году

ЕК рекомендовала дать Молдавии и Грузии статус кандидата на вступление в ЕС

Еврокомиссия рекомендовала дать Украине статус кандидата на вступление в ЕС

Еврокомиссия рекомендовала дать Украине статус кандидата на вступление в ЕС

Британские власти одобрили экстрадицию Джулиана Ассанжа в США

Британские власти одобрили экстрадицию Джулиана Ассанжа в США
Военная операция на Украине

Минобороны РФ заявило о ликвидации 1956 иностранных наёмников на Украине

ПМЭФ-2022

В ДНР заявили, что Россия за два года вложит в экономику республики 2 трлн руб.

Макрон заявил, что Украину ждет длинный путь для получения статуса кандидата в ЕС

В Китае спустили на воду третий, наиболее современный авианосец

Что случилось этой ночью: пятница, 17 июня

Индексы США упали до минимумов с 2020 года из-за опасений рецессии

Индексы США упали до минимумов с 2020 года из-за опасений рецессии
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });