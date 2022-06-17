В Кремле сочли концептуальным подход Макрона к урегулированию на Украине

Москва. 17 июня. INTERFAX.RU - Россия ценит концептуальный подход президента Франции Эммануэля Макрона к урегулированию на Украине и обсуждению разногласий за столом переговоров, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

"Мы действительно знаем, что президент Макрон является сторонником обсуждения самых концептуальных разногласий именно урегулирования и обсуждения этих разногласий за столом переговоров. И мы ценим этот его концептуальный подход", - сказал Песков журналистам в пятницу.

"Было бы здорово, если бы европейские лидеры оказали влияние на руководство Украины, на тех, кто там принимает решения, с тем чтобы побудить их трезво взглянуть на ситуацию", - сказал пресс-секретарь главы государства.

Так он ответил на вопрос, примут ли в Москве Макрона, который заявил о готовности к дальнейшему обсуждению с президентом РФ Владимиром Путиным урегулирования ситуации на Украине. Французский лидер также не исключил возможность своего визита в Москву при определенных "шагах со стороны президента Путина".