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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:11

Лукашенко пообещал отреагировать на планы Польши в отношении Западной Украины

Лукашенко пообещал отреагировать на планы Польши в отношении Западной Украины
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Фото: Юрий Смитюк/ТАСС

Москва. 17 июня. INTERFAX.RU - Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Белоруссии придется реагировать на планы Польши в отношении Западной Украины.

Лукашенко считает, что "в Польше уже мечтают о Западной Украине". "Тут нам придется реагировать. Потому что мы не можем допустить, чтобы нас вообще поляки окружили. Это опасный вариант. И я когда-то сказал: еще украинцы нас попросят с россиянами, чтобы мы им помогли сохранить целостность. Чтобы не оттяпали", - сказал он.

По словам белорусского президента, это стало возможным благодаря тому, что "за спиной Польши стоят американцы", которые финансируют, дают вооружение, перебрасывают вооруженные силы.

"Мы это видим. Поэтому мне приходится и на Западе держать вооруженные силы начеку, и на юге. Десять подразделений выстроил вдоль границы за спиной у пограничников, чтобы не влезли в Беларусь. А такие мысли были", - сказал Лукашенко.

Он также заявил, что Белоруссию пытаются втянуть в конфликт.

"Никогда Путин меня не просил: давай, зайди, там кого-то замочи в Украине и прочее. А вот они (западные страны - ИФ) нас толкают в этот конфликт, чтобы разобраться и с Россией, и с Беларусью и выстроить фронт - линию от Питера до Ростова. Чтобы не было этого белорусского балкона, как называют его. В 2020 году не получилось. Продолжают это делать другими методами", - отметил Лукашенко.

"Нам надо защитить этот кусок земли (Белоруссию - ИФ). Пока, слава богу, удается. Для меня главное, чтобы не влезть туда по уши в этот украинский конфликт, а сделать так, чтобы он быстрее закончился", - резюмировал белорусский президент.

Белоруссия Александр Лукашенко Украина Польша
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