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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:27

Джонсон предложил Киеву программу по подготовке украинских войск

Джонсон предложил Киеву программу по подготовке украинских войск
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 17 июня. INTERFAX.RU - Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон во время визита в Киев предложил президенту Украины Владимиру Зеленскому масштабную программу по подготовке украинских военнослужащих.

"Премьер-министр предложил запустить крупную операцию по подготовке украинских войск с возможностью обучать до 10 тыс. солдат за каждые 120 дней", - говорится в заявлении на сайте британского правительства.

Программа подразумевает обучение и тренировку вооруженных сил Украины с использованием "проверенного в боях опыта британской армии". Если Украина примет это предложение, Великобритания пригласит международных партнеров для проведения тренировок на их территории.

Предполагается, что британский курс подготовки будет длиться три недели. За это время военных будут обучать ведению боевых действий, оказанию медпомощи. Они смогут получить и навыки в других сферах, например, в сфере кибербезопасности.

В Лондоне также отмечают, что Джонсон и Зеленский обсудили ситуацию на Украине и роль, которую Великобритания может сыграть в вывозе украинского зерна.

В свою очередь на Даунинг-стрит в пятницу вечером опубликовали выдержки из выступления Джонсона в Киеве. В них говорится, что стороны договорились о совместной работе над "высвобождением зерна" на Украине.

Также в них отмечается, что Лондон "продолжит предоставлять вооружение и тренировки, необходимые для того, чтобы использовать это оружие".

Великобритания Борис Джонсон Украина Владимир Зеленский
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