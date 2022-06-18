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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:27

Россия считает необоснованными звучащие на Западе обвинения в "бряцании ядерным оружием"

Москва. 18 июня. INTERFAX.RU - Посольство России в США, комментируя опубликованную на сайте госдепартамента статью специального представителя по ядерному нераспространению Адама Шейнмана, посвящённую ДНЯО и подходам США к предстоящей в августе 10-й Обзорной конференции по Договору, подчеркнуло, что считает звучащие на Западе обвинения Москвы в "бряцании ядерным оружием" необоснованными.

"Считаем необоснованными инсинуации Запада по поводу якобы возникших в результате СВО рисков для ядерных объектов на украинской территории, а также обвинения в "бряцании ядерным оружием", - говорится в публикации посольства в социальной сети.

"Надеемся, что Вашингтону и его союзникам хватит политической воли и здравого смысла поставить интересы сохранения ДНЯО выше конъюнктурных целей. Россия настроена на сотрудничество со всеми заинтересованными странами ради конструктивного проведения Обзорной конференции, подтверждения приверженности положениям Договора и его укрепления. Российская сторона готова к конкретному обсуждению тематики нераспространения, реализации ст. VI ДНЯО, а также проблем широкого доступа стран к благам мирного атома и других вопросов, связанных с поддержанием жизнеспособности соглашения", - отмечается в комментарии посольства.

Адам Шейнман ядерное оружие
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