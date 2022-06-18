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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:27

В США обеспокоены возможностью столкновения американских и российских военных в Сирии

Москва. 18 июня. INTERFAX.RU - Американское издание The Wall Street Journal пишет, что, по утверждению его источников, "некоторые действия" российских войск в Сирии "чреваты прямым конфликтом" между военными США и России.

"Российские войска провели ряд операций против возглавляемой США коалиции в Сирии в этом месяце, в том числе одну из них - на этой неделе на стратегически расположенной базе в южной части страны", - утверждали в разговоре с изданием американские военные чиновники.

Потерь в результате не зафиксировано, поскольку представителей коалиции в момент нанесения ударов на объекте не было. Кроме того, российская сторона о своих планах предварительно уведомила американскую по имеющейся линии связи

Тем не менее, источники отметили, что в американских военных кругах такие действия вызывают "беспокойство" в связи с тем, что "просчет может перерасти в непреднамеренный конфликт между американскими и российскими силами в Сирии", пишет газета.

США Сирия
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