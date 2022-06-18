Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:27

Почти 11 тыс. паломников из Узбекистана впервые после пандемии отправятся на хадж

Москва. 18 июня. INTERFAX.RU - Почти 11 тысяч паломников из Узбекистана впервые после пандемии отправятся на хадж в Саудовскую Аравию.

Первые группы паломников из Узбекистана в субботу вылетели в Саудовскую Аравию для совершения хаджа после двухлетнего перерыва из-за пандемии коронавируса COVID-19, сообщили "Интерфаксу" в комитете по делам религий республики.

"С 18 по 30 июня все паломники будут доставлены в Саудовскую Аравию. В субботу в Медину вылетела первая группа. Полеты будут осуществляться из семи регионов страны. Этими же маршрутами они возвратятся 14-31 июля", - сказал представитель комитета.

Он обратил внимание на то, что в этом сезоне, ставшим первым после двухлетнего перерыва из-за пандемии коронавируса, квота для узбекских паломников увеличена с 7200 до 10865 человек.

По его словам, паломников в Мекке и Медине разместят в 4-5-ти звездочных отелях, обеспечат транспортом, питанием и квалифицированным медобслуживанием.

По данным комитета по делам религий Узбекистана, 94% населения страны исповедуют ислам. Еще 3,5% граждан республики - православные христиане, остальные принадлежат к другим религиозным конфессиям. В стране зарегистрированы более 2240 религиозных организаций 16 различных конфессий.

В соответствии с карантинными требованиями, установленными министерством хаджа и умры Саудовской Аравия, возрастной ценз для участия в сезоне хаджа-2022 установлен в 65 лет. Согласно требованиям министерства здравоохранения королевства паломники должны быть привиты вакцинами, одобренными Всемирной организацией здравоохранения. Также все граждане предъявляют отрицательный сертификат ПЦР на коронавирус, полученный за 72 часа до въезда в Саудовскую Аравию.

Хадж Саудовская Аравия
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Россия считает необоснованными звучащие на Западе обвинения в "бряцании ядерным оружием"

ЮНИСЕФ сообщил, что число детей-беженцев в мире достигло 36,5 млн

ЮНИСЕФ сообщил, что число детей-беженцев в мире достигло 36,5 млн

FATF ограничит роль и влияние в ней России из-за событий на Украине

Меркель заявила о готовности стать посредником в конфликте на Украине в будущем

Меркель заявила о готовности стать посредником в конфликте на Украине в будущем

Джонсон предложил Киеву программу по подготовке украинских войск

Джонсон предложил Киеву программу по подготовке украинских войск

Что произошло за день: пятница, 17 июня

Токаев заявил, что Казахстан не признает ДНР и ЛНР

SpaceX уволила пятерых сотрудников за письмо с критикой Илона Маска

SpaceX уволила пятерых сотрудников за письмо с критикой Илона Маска
Военная операция на Украине

Путин назвал решение об операции на Украине вынужденным, но необходимым

Путин назвал решение об операции на Украине вынужденным, но необходимым
ПМЭФ-2022

Президент России оценил более чем в $400 млрд потери Европы от санкций против РФ

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });