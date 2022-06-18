Почти 11 тыс. паломников из Узбекистана впервые после пандемии отправятся на хадж

Москва. 18 июня. INTERFAX.RU - Почти 11 тысяч паломников из Узбекистана впервые после пандемии отправятся на хадж в Саудовскую Аравию.

Первые группы паломников из Узбекистана в субботу вылетели в Саудовскую Аравию для совершения хаджа после двухлетнего перерыва из-за пандемии коронавируса COVID-19, сообщили "Интерфаксу" в комитете по делам религий республики.

"С 18 по 30 июня все паломники будут доставлены в Саудовскую Аравию. В субботу в Медину вылетела первая группа. Полеты будут осуществляться из семи регионов страны. Этими же маршрутами они возвратятся 14-31 июля", - сказал представитель комитета.

Он обратил внимание на то, что в этом сезоне, ставшим первым после двухлетнего перерыва из-за пандемии коронавируса, квота для узбекских паломников увеличена с 7200 до 10865 человек.

По его словам, паломников в Мекке и Медине разместят в 4-5-ти звездочных отелях, обеспечат транспортом, питанием и квалифицированным медобслуживанием.

По данным комитета по делам религий Узбекистана, 94% населения страны исповедуют ислам. Еще 3,5% граждан республики - православные христиане, остальные принадлежат к другим религиозным конфессиям. В стране зарегистрированы более 2240 религиозных организаций 16 различных конфессий.

В соответствии с карантинными требованиями, установленными министерством хаджа и умры Саудовской Аравия, возрастной ценз для участия в сезоне хаджа-2022 установлен в 65 лет. Согласно требованиям министерства здравоохранения королевства паломники должны быть привиты вакцинами, одобренными Всемирной организацией здравоохранения. Также все граждане предъявляют отрицательный сертификат ПЦР на коронавирус, полученный за 72 часа до въезда в Саудовскую Аравию.