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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:51

Австралия отправила Украине бронетранспортеры

Москва. 20 июня. INTERFAX.RU - Министерство обороны Австралии сообщило об отправке Украине четырех бронетранспортеров M113AS4, говорится в пресс-релизе министерства.

"Эти четыре бронетранспортера являются первыми из 14 M113AS4, предоставленных Австралией", - говорится в релизе на сайте министерства.

В нем отмечается, что бронетранспортеры были отправлены украинским транспортным самолетом Ан-124.

Ведомство информирует, что пакет военной помощи правительства Австралии на сумму более 285 млн австралийских долларов (около $200 млн) включает защищенные мобильные транспортные средства Bushmaster, гаубицы M777, противотанковое оружие, боеприпасы, беспилотные летательные аппараты и снаряжение.

Премьер-министр Австралии Энтони Альбанезе заявил, что эта партия помощи является "ответом на прямой запрос министра обороны Украины о предоставлении дополнительных транспортных средств и демонстрирует неизменную приверженность Австралии поддержке народа Украины", сообщает министерство.

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