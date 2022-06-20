Белоруссия объявила, что возобновляет верификацию в области контроля над вооружениями

Москва. 20 июня. INTERFAX.RU - Белоруссия сообщила странам-участницам ОБСЕ, что возобновляет верификационную деятельность по действующим международным договорам в области контроля над вооружениями, заявили в Минобороны республики в понедельник.

"С 20 июня Республика Беларусь возобновляет верификационную деятельность в рамках действующих международных договоров в области контроля над вооружениями. Сегодня уведомления о ее возобновлении направлено всем государствам - участникам ОБСЕ", - говорится в сообщении пресс-службы военного ведомства.

"Принятие решений об обеспечении иностранной инспекционной деятельности на территории Республики Беларусь будет осуществляться на паритетной основе", - добавили там.

Ранее в МИД республики сообщали, что "решение о приостановлении верификационной деятельности Беларусь приняла в 2020 году уже после того, как на фоне распространения коронавирусной инфекции об этом заявили другие страны и начали отказывать нам в проведении инспекций". В ведомстве отмечали, что республика "всегда неукоснительно выполняла требования международных договоров и соглашений в области разоружения, нераспространения и контроля над вооружениями".