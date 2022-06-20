Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:51

Белоруссия объявила, что возобновляет верификацию в области контроля над вооружениями

Москва. 20 июня. INTERFAX.RU - Белоруссия сообщила странам-участницам ОБСЕ, что возобновляет верификационную деятельность по действующим международным договорам в области контроля над вооружениями, заявили в Минобороны республики в понедельник.

"С 20 июня Республика Беларусь возобновляет верификационную деятельность в рамках действующих международных договоров в области контроля над вооружениями. Сегодня уведомления о ее возобновлении направлено всем государствам - участникам ОБСЕ", - говорится в сообщении пресс-службы военного ведомства.

"Принятие решений об обеспечении иностранной инспекционной деятельности на территории Республики Беларусь будет осуществляться на паритетной основе", - добавили там.

Ранее в МИД республики сообщали, что "решение о приостановлении верификационной деятельности Беларусь приняла в 2020 году уже после того, как на фоне распространения коронавирусной инфекции об этом заявили другие страны и начали отказывать нам в проведении инспекций". В ведомстве отмечали, что республика "всегда неукоснительно выполняла требования международных договоров и соглашений в области разоружения, нераспространения и контроля над вооружениями".

Белоруссия ОБСЕ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

В ДНР намерены до конца лета провести первый этап трибунала над украинскими военными

Боррель надеется, что проблема вывоза зерна из Украины будет разрешена при помощи ООН

Боррель надеется, что проблема вывоза зерна из Украины будет разрешена при помощи ООН

Представитель РФ впервые за 10 лет вошел в руководство Международного Красного Креста

Цены на нефть стабилизировались после обвала в пятницу

Цены на нефть стабилизировались после обвала в пятницу

Что случилось этой ночью: понедельник, 20 июня

Австралия отправила Украине бронетранспортеры

США обеспокоены возможным "вмешательством" России в промежуточные выборы

Министр экономики ФРГ заявил о вынужденной экономии газа в Германии

Министр экономики ФРГ заявил о вынужденной экономии газа в Германии

Коалиция Макрона победила на выборах в парламент, но без абсолютного большинства

Telegram объявил о запуске Premium-подписки

Telegram объявил о запуске Premium-подписки
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });