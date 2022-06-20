Украинский суд запретил партию "Оппозиционная платформа - За жизнь"

Москва. 20 июня. INTERFAX.RU - Восьмой апелляционный административный суд (Львов) запретил деятельность политической партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" (ОПЗЖ). Об этом сообщает в понедельник министерство юстиции Украины.

"Суд запретил деятельность политической партии "Оппозиционная платформа - За жизнь". Соответствующий иск Минюста был удовлетворен Восьмым апелляционным административным судом", - говорится в сообщении министерства на его странице в соцсетях.

По информации Минюста, все имущество, средства и другие активы этой партии суд постановил передать в собственность государства. "Это касается и областных, городских и районных организаций указанной политической партии, а также первичных организаций и других структурных образований", - отмечается в сообщении.

Минюст напоминает, что в целом суд первой инстанции принял решение о запрете десяти пророссийских политических партий и таких, чья деятельность направлена на подрыв суверенитета Украины: "Оппозиционный блок", "Социалисты", "Наши", "Держава", "Блок Владимира Сальдо", партия Справедливого развития, "Социалистическая партия Украины", "Левая оппозиция", "Партия Шария".

Одним из лидеров ОПЗЖ является депутат украинской Рады Виктор Медведчук, в отношении которого на Украине выдвинуты подозрения в госизмене и покушении на разграбление национальных ценностей. В настоящее время он содержится под арестом.