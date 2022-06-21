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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:47

Около 20 мирных жителей вышли с "Азота" через неконтролируемую ВСУ проходную

Москва. 21 июня. INTERFAX.RU - Около двадцати мирных жителей вышли с химического завода "Азот" в Северодонецке через неконтролируемую украинскими военными проходную, сейчас они в безопасности, сообщил посол Луганской народной республики (ЛНР) в Российской Федерации Родион Мирошник.

"Сегодня около двух десятков мирных жителей самостоятельно вышли ко второй проходной завода, которая не контролируется боевиками. Сейчас они уже в безопасности", - написал Мирошник во вторник в соцсетях.

Он отметил, что выход мирных жителей с территории "Азота" "сдерживается постоянными обстрелами украинской артиллерии Северодонецка из пригорода Лисичанска".

Родион Мирошник Лисичанск
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