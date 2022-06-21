Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 10:55

Эстония заявила о нарушении ее воздушного пространства российским вертолетом

Москва. 21 июня. INTERFAX.RU - Главный штаб сил обороны Эстонии заявил во вторник о нарушении воздушного пространства страны российским вертолетом.

По данным ведомства, вечером 18 июня вертолет пограничной охраны Ми-8 Российской Федерации нарушил воздушное пространство Эстонии на юго-востоке страны в районе Койдула. Инцидент длился около двух минут, говорится в сообщении штаба.

Вертолет не представил плана полета и летел с выключенным ответчиком. Российские пилоты не имели двусторонней связи с эстонской авиадиспетчерской службой.

Министерство иностранных дел Эстонии в связи с инцидентом вызвало во вторник посла РФ и передало ему ноту.

Это второе нарушение воздушного пространства республики в этом году.

В прошлом году российские самолеты нарушали границу Эстонии пять раз.

Эстония
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Песков сообщил о юридическом казусе с референдумом о вхождении Южной Осетии в состав РФ

Сингапур обнародовал меры поддержки на $1,1 млрд на фоне высокой инфляции

Военная операция на Украине

Источник сообщил, что двое плененных граждан США находятся в Донецке

Глава правящей партии Польши Ярослав Качиньский ушел с поста вице-премьера

Глава правящей партии Польши Ярослав Качиньский ушел с поста вице-премьера

Нефть Brent подорожала до $115,24 за баррель

Нефть Brent подорожала до $115,24 за баррель

Херсонские власти запланировали провести референдум осенью

Что случилось этой ночью: вторник, 21 июня

Три иранских боевых катера приблизились к кораблям ВМФ США в Персидском заливе

Число насильственно перемещенных лиц в мире достигло 100 млн

Акция в Тбилиси в поддержку европейской интеграции завершилась без инцидентов

Акция в Тбилиси в поддержку европейской интеграции завершилась без инцидентов
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });