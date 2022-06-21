Эстония заявила о нарушении ее воздушного пространства российским вертолетом
Москва. 21 июня. INTERFAX.RU - Главный штаб сил обороны Эстонии заявил во вторник о нарушении воздушного пространства страны российским вертолетом.
По данным ведомства, вечером 18 июня вертолет пограничной охраны Ми-8 Российской Федерации нарушил воздушное пространство Эстонии на юго-востоке страны в районе Койдула. Инцидент длился около двух минут, говорится в сообщении штаба.
Вертолет не представил плана полета и летел с выключенным ответчиком. Российские пилоты не имели двусторонней связи с эстонской авиадиспетчерской службой.
Министерство иностранных дел Эстонии в связи с инцидентом вызвало во вторник посла РФ и передало ему ноту.
Это второе нарушение воздушного пространства республики в этом году.
В прошлом году российские самолеты нарушали границу Эстонии пять раз.