Эстония заявила о нарушении ее воздушного пространства российским вертолетом

Москва. 21 июня. INTERFAX.RU - Главный штаб сил обороны Эстонии заявил во вторник о нарушении воздушного пространства страны российским вертолетом.

По данным ведомства, вечером 18 июня вертолет пограничной охраны Ми-8 Российской Федерации нарушил воздушное пространство Эстонии на юго-востоке страны в районе Койдула. Инцидент длился около двух минут, говорится в сообщении штаба.

Вертолет не представил плана полета и летел с выключенным ответчиком. Российские пилоты не имели двусторонней связи с эстонской авиадиспетчерской службой.

Министерство иностранных дел Эстонии в связи с инцидентом вызвало во вторник посла РФ и передало ему ноту.

Это второе нарушение воздушного пространства республики в этом году.

В прошлом году российские самолеты нарушали границу Эстонии пять раз.