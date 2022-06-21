На Украину неожиданно прибыл генпрокурор США

Москва. 21 июня. INTERFAX.RU - Генпрокурор США Меррик Гарланд во вторник прибыл с необъявленным визитом на Украину, сообщает американский телеканал ABC со ссылкой на представителя американского Минюста.

По словам собеседника телеканала, Гарланд, в частности, намерен провести встречу с генеральным прокурором Украины Ириной Венедиктовой.

В ходе этой встречи Гарланд планирует обсудить "предпринимаемые усилия по задержанию и привлечению к ответственности людей, причастных к совершению военных преступлений на Украине".