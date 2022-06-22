США могут отказаться от своих самых мощных ядерных авиабомб

Фото: U.S. Air Force/Master Sgt. Ken Hammond, Public domain, via Wikimedia Commons

Москва. 22 июня. INTERFAX.RU - Стратегическое командование американских вооруженных сил в ближайшие годы может лишиться своих самых мощных ядерных авиабомб, следует из материалов Конгресса США.

В распоряжении Стратегического командования в настоящее время находится около 50 ядерных авиабомб В83 мощностью 1,2 мегатонны, которые были поставлены на вооружение в 1983 году.

Как отмечают эксперты Федерации американских ученых, эти авиабомбы устарели. Плутоний и уран внутри них медленно разлагаются, электроника и даже клей, скрепляющий их, делают их ненадежными.

Одна ядерная авиабомба В83 весом более тонны способна уничтожить целый город. Модернизация подобных боеприпасов, срок годности которых истекает в 2020-х годах, требует очень больших затрат.

Эти ядерные боеприпасы предназначены для уничтожения главных подземных командных пунктов в глубине страны противника. Однако, как отмечают американские военные эксперты, единственные тяжелые стратегические стел-бомбардировщики В-2 Spirit, способные доставлять к цели эти авиабомбы, вряд ли смогут преодолевать эшелонированную систему противовоздушной обороны на большую глубину территории противника.

Взамен, по сообщению Национального управления ядерной безопасности, США начали модернизацию атомной бомбы B61.

В новой модификации противобункерная ядерная авиабомба В61-12 мощностью до 50 килотонн, серийное производство которой началось в мае, уже передается министерству обороны США.

Первые боевые образцы авиабомбы в версии B61-12 были собраны еще в ноябре прошлого года на заводе "Пантекс" по производству ядерного оружия в штате Техас.

Всего до 2026 года планируется изготовить 480 авиабомб B61-12. Около 100 из них в 2023-24 годах будут размещены в Европе.

Особенность новой авиабомбы, которая придет на смену старым моделям, состоит в хвостовом оперении. Оно делает бомбу управляемой и более точной, что позволяет не спускать её с парашютом, а сбрасывать с самолета, летящего на большой высоте, после чего бомба автономно планирует в сторону цели многие километры, в случае необходимости "подруливая" к ней.

Этими авиабомбами, в частности, планируется оснастить на европейском театре военных действий тактические истребители-бомбардировщики F-35А, F-15E, F-16C/D и Tornado ВВС США и других стран-членов НАТО.

По различным оценкам, в настоящее время на европейском театре военных действий США располагают от 100 до 150 ядерными авиабомбами для применения тактической авиацией.