Пожарные Турции третий день борются с лесным пожаром близ Мармариса
Москва. 23 июня. INTERFAX.RU - Пожарные бригады в Турции третий день подряд ведут борьбу с крупным лесным пожаром неподалеку от курортного города Мармарис, передает агентство Associated Press.
Тушению мешают сильные порывы ветра, из-за которых пламя быстро распространяется.
В операции по тушению огня задействовали более 2,5 тыс. пожарных,45 вертолетов и 12 специально оборудованных самолетов.
По словам министра лесного хозяйства Вахита Киршичи, от огня пострадало около 3 тыс. гектаров леса. Эвакуировали 275 человек из населенных пунктов, расположенных близ трех основных очагов возгорания.
Причина пожара пока неизвестна, не исключается поджог.