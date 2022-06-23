Пожарные Турции третий день борются с лесным пожаром близ Мармариса

Фото: Mehmet Emin Menguarslan/Anadolu Agency via Getty Images

Москва. 23 июня. INTERFAX.RU - Пожарные бригады в Турции третий день подряд ведут борьбу с крупным лесным пожаром неподалеку от курортного города Мармарис, передает агентство Associated Press.

Тушению мешают сильные порывы ветра, из-за которых пламя быстро распространяется.

В операции по тушению огня задействовали более 2,5 тыс. пожарных,45 вертолетов и 12 специально оборудованных самолетов.

По словам министра лесного хозяйства Вахита Киршичи, от огня пострадало около 3 тыс. гектаров леса. Эвакуировали 275 человек из населенных пунктов, расположенных близ трех основных очагов возгорания.

Причина пожара пока неизвестна, не исключается поджог.