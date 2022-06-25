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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 11:40

Талибы возобновили штурм позиций хазарийского командира в провинции Сари-Пуль

Москва. 25 июня. INTERFAX.RU - В афганской провинции Сари-Пуль подразделения движения "Талибан" (запрещенная в России террористическая организация) третий день штурмуют позиции мятежного хазарийского командира мавлави Мехди, сообщает в субботу информационное агентство Aamaj News.

"По данным источника, в ходе вчерашних столкновений (пятница) на территории уезда Балхаб 14 талибов были убиты и 10 ранены. Потери бойцов Мехди: двое убиты и еще четверо ранены", - сообщает агентство.

Сообщается, что после кратковременного перерыва талибы с четырех сторон возобновили штурм позиций хазарийского командира, бывшего сторонника "Талибана". Талибы используют боевые вертолеты.

Силы, поддерживающие мавлави Махди, заявляют, что они отразили несколько атак талибов, нанеся им тяжелые потери. Талибы пока не комментируют происходящее в Балхабе.

Афганистан
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