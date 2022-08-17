Талибы объявили об убийстве мятежного командира на границе с Ираном

Москва. 17 августа. INTERFAX.RU - Министерство обороны контролирующего Афганистан движения "Талибан" (запрещенная в России террористическая организация) объявило об убийстве мятежного хазарийского командира мавлави Махди на границе с Ираном.

"Силы Исламского Эмирата (так называют талибы свое правительство) убили лидера повстанцев уезда Балхаб провинции Сарипуль мавлави Махди, в приграничном районе провинции Герат при попытке бежать в Иран", - сообщило оборонное ведомство талибов в среду в соцсети.

В сообщении отмечается, что "после восстания против Исламского Эмирата в Балхабе провинции Сарипуль Махди бежал в горы с несколькими друзьями и хотел бежать в Иран, за что и был наказан".

Махди - единственный хазарийский командир, поддержавший движение "Талибан" в борьбе с прежним правительством, - в июне поднял мятеж против талибов в уезде Балхаб провинции Сарипуль.

В конце июня талибы объявили о подавлении мятежа, после того, как несколько дней с четырех сторон штурмовали позиции хазарийского командира.