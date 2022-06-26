Спецназ США и их союзников действует на территории Украины

Фото: AP/ТАСС

Москва. 26 июня. INTERFAX.RU - На Украине тайно действуют подразделения специального назначения ряда стран НАТО, речь идет о так называемых "коммандос" из США, Великобритании, Франции, Канады и Литвы, пишет газета The New York Times со ссылкой на свои источники.

Как сообщает издание, "несмотря на то, что администрация Байдена заявила, что не будет вводить американские войска на Украину, некоторые сотрудники ЦРУ продолжали тайно действовать в стране, в основном, в Киеве". В газете добавили, что в их задачу входит передача украинской стороне "огромного объема разведданных".

"В то же время, несколько десятков коммандос из других стран НАТО, включая Великобританию, Францию, Канаду и Литву, также работают внутри Украины", - подтвердили изданию источники.

Газета напоминает, что "США перед началом спецоперации России отозвали 150 своих военных инструкторов, работавших на Украине". "Но коммандос либо остались, либо с тех пор выезжали и въезжали в страну, обучая и консультируя украинские войска и обеспечивая наземный канал поставки оружия и другой помощи, сообщили три американских чиновника", - пишет издание.

В статье также говорится, что присутствие "коммандос" "намекает на масштабы тайных усилий по оказанию помощи Украине".

Американские и другие западные представители сообщают на условиях анонимности, что иностранные "коммандос" "не находятся на линии фронта вместе с украинскими войсками, они консультируют их из штаб-квартир в других частях страны или удаленно с помощью зашифрованной связи (...). Однако есть признаки того, что их логистика, результаты подготовки и разведывательная поддержка ощущаются на поле боя ", отмечает издание.

По сообщениям источников газеты, в Германии "для координации военной помощи украинским коммандос и другим войскам" создана специальная структура, в которую вошли до 20 стран.

Министр армии США Кристин Вормут на мероприятии по национальной безопасности в Атлантическом совете рассказала, что эта структура "помогает управлять потоком оружия и техники на Украину", пишет The New York Times.

"Мы пытаемся координировать перемещение всех этих различных грузов", - приводит газета слова министра.