Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 10:10

Иран сообщил о запуске ракеты в космос

Москва. 26 июня. INTERFAX.RU - Иран успешно провел запуск ракеты-носителя, сообщает в воскресенье иранское агентство Tasnim.

В министерстве обороны Ирана отметили, что пуск ракеты, получившей название "Золджанах", был проведен в научных целях.

В ведомстве пояснили, что у ракеты - три ступени: две - на твердом топливе и одна - на жидком.

Ранее в июне западные СМИ сообщали со ссылкой на спутниковые снимки, что Иран, вероятно, готовится к запуску ракеты.

Associated Press отмечает, что пуск состоялся вскоре после визита в Тегеран главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля: стороны договорились, что Иран возобновит непрямые переговоры с США по вопросу возвращения в соглашение по иранскому атому (СВПД).

США и ряд других западных стран опасаются, что Иран может использовать космическую программу для отработки технологий, которые можно применять и в военных целях: для создания баллистических ракет.

Иран
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Джонсон и Макрон договорились активизировать военную помощь Украине

Военная операция на Украине

Минобороны РФ сообщило об ударе по объектам ВСУ в трех областях

Военная операция на Украине

Шойгу проинспектировал российскую группировку войск на Украине

Пандемия коронавируса

Число случаев COVID-19 в мире превысило 543 млн

Число случаев COVID-19 в мире превысило 543 млн

Российское судно загорелось в Японском море

Что случилось этой ночью: воскресенье, 26 июня

Спецназ США и их союзников действует на территории Украины

Спецназ США и их союзников действует на территории Украины

Американский космический корабль Cygnus скорректировал орбиту МКС

Минобороны РФ сообщило об установлении полного контроля над Северодонецком

Столтенберг обсудил с Эрдоганом вступление Финляндии и Швеции в НАТО

Столтенберг обсудил с Эрдоганом вступление Финляндии и Швеции в НАТО
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });