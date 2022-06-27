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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 02:43

В ЛНР сообщили об эвакуации более 500 человек с завода "Азот" в Северодонецке

Москва. 27 июня. INTERFAX.RU - Более 500 человек эвакуированы с территории завода "Азот" в Северодонецке, сообщили журналистам в Народной милиции Луганской народной республики.

"Очередной поездкой в промзону "Азота" было эвакуировано более 500 человек", - говорится в телеграм-канале военного ведомства ЛНР.

Накануне посол ЛНР в России Родион Мирошник сообщил об эвакуации с завода "Азот" около 250 мирных жителей.

Минобороны РФ 25 июня сообщило об установлении полного контроля над Северодонецком.

ЛНР Украина Северодонецк завод Азот
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