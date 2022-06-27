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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:10

Шри-Ланка продолжит переговоры с РФ о закупках нефти

Москва. 27 июня. INTERFAX.RU - Власти Шри-Ланки намерены направить в РФ двух министров для продолжения переговоров о поставках нефти из России. Об этом сообщает в понедельник издание "Никкэй" со ссылкой на шри-ланкийского министра энергетики Канчана Виджесекера.

"Министр энергетики Канчана Виджесекера сказал, что у двух министров в понедельник запланирована поездка в Россию с целью продолжить непосредственные переговоры с российскими властями по вопросу прямых закупок топлива и по вопросам, связанным с этим", - отмечает газета.

Также ранее он призвал население не скупать горючее, но при этом признал, что новые поставки топлива задержатся по причинам, имеющим отношение к логистике и банковской сфере.

Ранее в июне премьер-министр Шри-Ланки Ранил Викрамасингхе заявлял, что его стране, может быть, снова понадобится закупать нефть у России. Он также говорил, что Россия предложила Шри-Ланке, страдающей от нехватки продовольствия, пшеницу.

Позднее, на прошлой неделе, премьер заявил, что экономика Шри-Ланки полностью рухнула, теперь страна не может позволить себе покупку импортной нефти.

Шри-Ланка переживает самый серьезный кризис с 1948 года, когда страна получила независимость от Великобритании. В настоящее время в Шри-Ланке почти нет бензина, наблюдается нехватка других видов топлива, импортного продовольствия и лекарств.

Шри-Ланка РФ
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