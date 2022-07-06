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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:15

Президент Шри-Ланки попросил Путина помочь с кредитами для закупки топлива

Президент Шри-Ланки попросил Путина помочь с кредитами для закупки топлива
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 6 июля. INTERFAX.RU - Президент Шри-Ланки Готабая Раджапакса сообщил, что попросил российского лидера Владимира Путина помочь с кредитами для закупки топлива.

Также он сообщил, что попросил возобновить рейсы "Аэрофлота".

"Я провел очень продуктивные переговоры с президентом России Владимиром Путиным. Я поблагодарил его за всю поддержку, оказываемую его правительством для преодоления прошлых вызовов, и запросил помощь с кредитами для импорта топлива в Шри-Ланку, для преодоления текущих экономических проблем", - сообщил Раджапакса у себя в твиттере.

Лидеры согласились усилить двустороннее сотрудничество в туристическом, торговом и культурном секторах, отметил президент Шри-Ланки.

Ранее премьер страны Ранил Викрамасингхе заявил, что экономика Шри-Ланки "полностью рухнула", она не может позволить себе покупку импортной нефти.

Премьер-министр сообщил, что долг крупнейшей нефтегазовой компании Шри-Ланки Ceylon Petroleum Corporation на сегодняшний день составляет $700 млн, в связи с чем "ни одна страна или организация мира не готова предоставить нам топливо".

В Шри-Ланке почти нет бензина, а также наблюдается нехватка других видов топлива, импортного продовольствия и лекарств.

Шри-Ланка переживает самый серьезный кризис с 1948 года, когда страна получила независимость от Великобритании.

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Участники протестов требуют отставки президента и правительства страны - из-за недовольства их действиями на фоне сильнейшего за последние десятилетия экономического кризисаВ последние дни протесты в стране усилились. Демонстранты предпринимали несколько попыток штурма здания резиденции президента, поджигали автомобили и автобусы, разбивали окна, закидывали стражей порядка различными предметами.Для пресечения беспорядков полиции пришлось применить слезоточивый газ и водометы Ранее сотрудникам полиции разрешили открывать огонь по участникам протестовВ результате беспорядков восемь человек погибли, 219 - получили ранения. Огнем уничтожено 60 транспортных средств и 104 здания.В стране наблюдается нехватка импортируемых продуктов питания, топлива и лекарств. В огромных очередях за топливом погибли около десяти человек.На этой неделе старший брат президента Махинда Раджапакса, занимавший пост премьера страны, ушел в отставку. Однако протестующие не прекратили свои акции, они требуют также отставки президента Готабаи Раджапаксы.Власти Шри-Ланки ввели комендантский час на всей территории страны
Участники протестов требуют отставки президента и правительства страны - из-за недовольства их действиями на фоне сильнейшего за последние десятилетия экономического кризиса
Шри-Ланка Готабая Раджапакса Владимир Путин Аэрофлот
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