Президент Шри-Ланки попросил Путина помочь с кредитами для закупки топлива

Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 6 июля. INTERFAX.RU - Президент Шри-Ланки Готабая Раджапакса сообщил, что попросил российского лидера Владимира Путина помочь с кредитами для закупки топлива.

Также он сообщил, что попросил возобновить рейсы "Аэрофлота".

"Я провел очень продуктивные переговоры с президентом России Владимиром Путиным. Я поблагодарил его за всю поддержку, оказываемую его правительством для преодоления прошлых вызовов, и запросил помощь с кредитами для импорта топлива в Шри-Ланку, для преодоления текущих экономических проблем", - сообщил Раджапакса у себя в твиттере.

Лидеры согласились усилить двустороннее сотрудничество в туристическом, торговом и культурном секторах, отметил президент Шри-Ланки.

Ранее премьер страны Ранил Викрамасингхе заявил, что экономика Шри-Ланки "полностью рухнула", она не может позволить себе покупку импортной нефти.

Премьер-министр сообщил, что долг крупнейшей нефтегазовой компании Шри-Ланки Ceylon Petroleum Corporation на сегодняшний день составляет $700 млн, в связи с чем "ни одна страна или организация мира не готова предоставить нам топливо".

В Шри-Ланке почти нет бензина, а также наблюдается нехватка других видов топлива, импортного продовольствия и лекарств.

Шри-Ланка переживает самый серьезный кризис с 1948 года, когда страна получила независимость от Великобритании.