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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 01:21

Байден намерен объявить на саммите НАТО о продлении присутствия военных США в Польше

Москва. 28 июня. INTERFAX.RU - Президент США Джо Байден планирует сообщить на саммите НАТО в Мадриде о продлении пребывания части дополнительных американских сил в Польше, сообщает телеканал NBC News со ссылкой на источники.

По словам собеседников телеканала, Байден также объявит об изменениях в развертывании войск в нескольких странах Балтии. Изменение параметров присутствия американских военных может коснуться контингентов в Литве, Латвии и Эстонии, уточнили они.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что саммит альянса в Мадриде позволит принять решение об увеличении численности сил быстрого реагирования.

"Мы увеличим численность наших сил быстрого реагирования: она составит заметно более 300 тыс. бойцов", - сказал он на пресс-конференции в Брюсселе, говоря о планах на саммит.

Западные СМИ отмечают, что в настоящее время число военнослужащих, которых альянс может в случае угрозы безопасности использовать в максимально короткие сроки, составляет около 40 тыс. военнослужащих.

Кроме того, Столтенберг объявил о планах усиления боевых групп, размещенных НАТО в восьми странах на востоке альянса. "Мы усилим боевые группы на востоке нашей территории до уровня бригад", - заявил генсек.

Саммит НАТО пройдет 28-30 июня в испанском Мадриде.

НАТО США Польша Латвия Литва Эстония Россия Джо Байден
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