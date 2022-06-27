НАТО намерено значительно увеличить численность сил быстрого реагирования альянса

Москва. 27 июня. INTERFAX.RU - Саммит НАТО в Мадриде позволит принять решение об увеличении численности сил быстрого реагирования альянса, заявил в понедельник генсек НАТО Йенс Столтенберг.

"Мы увеличим численность наших сил быстрого реагирования: она составит заметно более 300 тыс. бойцов", - сказал он на пресс-конференции в Брюсселе, говоря о планах на саммит.

Западные СМИ отмечают, что в настоящее время численность этих сил, которые альянс может использовать в максимально короткие сроки в случае угрозы безопасности, составляет около 40 тыс. военнослужащих.

Кроме того, Столтенберг объявил о планах усиления боевых групп, размещенных НАТО в восьми странах на востоке альянса. "Мы усилим боевые группы на востоке нашей территории до уровня бригад", - заявил генсек.

Отвечая на уточняющий вопрос журналиста о том, коснется ли это решение всех восьми боевых групп альянса, Столтенберг пояснил, что это не так: усиление до уровня бригад коснется только части из них.