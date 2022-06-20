В Думе заявили об удвоении численности группировки НАТО в Польше, Литве и Латвии

Москва. 20 июня. INTERFAX.RU - Угрозы военной безопасности Союзного государства диктуют необходимость консолидации совместных усилий Белоруссии и России по противодействию вызовам на этом направлении, заявил первый зампредседателя комитета Госдумы по обороне Андрей Красов; он также сообщил об удвоении численности группировки НАТО в Польше, Литве и Латвии.

"Текущие тенденции в восточно-европейском регионе коллективной безопасности, а также характер современных и прогнозируемых угроз военной безопасности Союзного государства призывают к необходимости консолидации совместных усилий по противодействию внешним вызовам и угрозам", - сказал Красов в понедельник на заседании Парламентского собрания Союза Белоруссии и России.

Он сообщил, что по состоянию на июнь 2022 года НАТО в два раза увеличила численность группировки войск в Польше, Литве и Латвии. Их численность в настоящий момент составляет около 37,5 тысячи человек.

По словам Красова, "авиация группировки увеличилась в разы и составляет более 135 боевых самолетов на территориях сопредельных государств, полеты разведывательной авиации участились и составляют 6-7 самолетовылетов вдоль наших границ ежесуточно".

"Более того, в Украину из США начались поставки реактивных систем залпового огня большого радиуса действия М-142 Himars, которые имеют дальность поражения реактивным снарядом до 70 км и оперативно-тактической баллистической ракетой до 300 км, которые способны наносить огневые удары по Союзному государству", - сказал Красов.

Заседание 62-й сессии Парламентского Собрания Союза Белоруссии и России проходит в понедельник в Минске. Председательствует спикер Госдумы Вячеслав Володин.