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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:19

Лидеры G7 решили разработать план по исправлению рыночных практик КНР

Лидеры G7 решили разработать план по исправлению рыночных практик КНР
Фото: Sven Hoppe/picture alliance via Getty Images

Москва. 28 июня. INTERFAX.RU - Лидеры стран G7 договорились разработать совместные шаги по исправлению торговой практики Пекина, "наносящей ущерб" мировому рынку, пишет издание The Daily Mail со ссылкой на неназванного высокопоставленного чиновника США.

"По данным чиновника, лидеры США, Германии, Франции, Италии, Великобритании, Канады и Японии договорились разработать совместный подход к исправлению "нерыночной" международной торговой практики Пекина", - пишет издание.

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Источник подчеркнул, что по итогам саммита G7 лидеры этих стран выступят с критикой в адрес Китая за его практики на мировом рынке.

"Лидеры опубликуют совместное заявление, которое является беспрецедентным в контексте G7, в нем они заявят об ущербе, который наносят непрозрачные, искажающие рыночную политику промышленные директивы Китая", - приводит The Daily Mail слова чиновника.

В мае глава американского Минфина Джанет Йеллен призывала Запад координировать шаги для снижения уязвимости от КНР. Она отметила, что для достижения лидирующих позиций на рынке "Китай использует различные недобросовестные торговые практики".

"Нам всем надо побудить Китай отказаться от них. Если мы сможем это сделать, у нас будет больше шансов конкурировать с Китаем на равных, что принесет пользу нашему бизнесу и потребителям", - добавила Йеллен.

G7 КНР
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