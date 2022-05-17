Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:50

Глава Минфина США призвала ЕС объединить усилия для снижения уязвимости от Китая

Москва. 17 мая. INTERFAX.RU - Глава Минфина США Джанет Йеллен призвала Соединенные Штаты и Евросоюз координировать шаги для снижения уязвимости от КНР. Она заявила об этом на экономическом форуме в Брюсселе.

"В наших общих интересах убедить Китай воздержаться от экономической деятельности, которая поставила бы нас всех в невыгодное положение", - считает министр.

По ее словам, нежелательная для Запада активность Китая касается торговли, инвестиций, климатической политики, для достижения лидирующих позиций на рынке "Китай использует различные недобросовестные торговые практики".

"Нам всем надо побудить Китай отказаться от них. Если мы сможем это сделать, у нас будет больше шансов конкурировать с Китаем на равных, что принесет пользу нашему бизнесу и потребителям", - добавила Йеллен.

По словам главы Минфина США, Запад стал "слишком уязвим" перед странами, которые используют свои позиции на рынках в качестве "геополитического рычага, а также чтобы подорвать рынки ради собственной выгоды".

При этом Йеллен подчеркнула, что западным странам необходимо найти подход во взаимодействиях с Пекином, когда речь заходит об общих интересах.

"Скорее всего, Китай положительно откликнется на это, если не сможет настроить одного из нас против другого", - полагает она.

США Джанет Йеллен Китай Евросоюз
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Парламент Финляндии одобрил подачу заявки на вступление страны в НАТО

Парламент Финляндии одобрил подачу заявки на вступление страны в НАТО
Военная операция на Украине

В МИД РФ заявили о фактическом выходе Украины из переговоров с Россией

Россия высылает двух сотрудников посольства Финляндии в Москве

Военная операция на Украине

В Минобороны РФ сообщили о сдаче в плен 265 украинских военных с "Азовстали"

Число задержанных в столице Армении оппозиционеров достигло 414 человек

Посольство РФ в Пхеньяне находится в изоляции из-за вспышки коронавируса в КНДР

Посольство РФ в Пхеньяне находится в изоляции из-за вспышки коронавируса в КНДР

Швеция подала заявку на вступление в НАТО

Швеция подала заявку на вступление в НАТО

Число задержанных в столице Армении оппозиционеров достигло 280 человек

Число задержанных в столице Армении оппозиционеров достигло 280 человек

В Ереване начали задерживать протестующих, перекрывающих улицы

Что случилось этой ночью: вторник, 17 мая