Шотландия запланировала на осень 2023 года консультативный референдум о независимости

Москва. 28 июня. INTERFAX.RU - Первый министр Шотландии Никола Стерджен во вторник объявила, что консультативный референдум о независимости Шотландии планируется на 19 октября 2023 года, сообщают британские СМИ.

Вопрос, вынесенный на референдум, будет звучать так же, как на голосовании в 2014 году: "Должна ли Шотландия стать независимой страной?"

При этом британские СМИ отмечают, что консультативный референдум не имеет такой же силы, что обычный референдум, он является лишь первым шагом для возможного принятия дальнейших политических или законодательных решений по вынесенному на голосование вопросу.

Так, в случае, если большинство жителей Шотландии проголосует за независимость, это не будет означать, что Шотландия сразу же станет независимой страной. В этом случае после референдума соответствующий законопроект будет вынесен на рассмотрение парламентов Великобритании и Шотландии.

Стерджен отметила, что она "готова и хочет" начать переговоры с британским правительством о сроках и условиях проведения референдума. Она добавила, что планирует позже во вторник написать премьеру Великобритании Борису Джонсону письмо, в котором она поднимет вопрос проведения нового референдума.

В 2014 году в Шотландии уже прошел референдум о независимости. Тогда более 55% шотландцев проголосовали за то, чтобы остаться в составе Великобритании. Стерджен отмечала ранее, что теперь необходим новый референдум. Она это мотивирует, в частности, тем, что Великобритания вышла из ЕС, и потому шотландцам теперь нужно решить, стоит ли в этой ситуации оставаться в составе Соединенного Королевства.