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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:54

Кандидат в британские премьеры Трасс обязалась не допустить референдума о независимости Шотландии

Москва. 31 июля. INTERFAX.RU - Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс, баллотирующаяся на пост лидера Консервативной партии и, соответственно, в премьер-министры страны, заявила, что в случае ее избрания на этот пост она не допустит повторного референдума о независимости Шотландии.

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"Шотландские националисты признали, что их референдум - это возможность, которая выпадает раз в поколение, и я буду настаивать на этом", - заявила Трасс в интервью изданию The Telegraph.

Она добавила: "Я буду работать над укреплением всего нашего Союза. Как премьер-министр, я буду делать то, что необходимо и что правильно, чтобы защитить наш Союз, точно так же, как я уже сделала в отношении Североирландского протокола".

В июне о намерении провести референдум о независимости объявила первый министр Шотландии Никола Стерджен. По ее словам, вопрос должен быть решен в Верховном суде Соединенного Королевства.

Первый референдум о независимости Шотландии прошел в 2014 году. Тогда более 50% участников проголосовали против отделения.

Согласно Североирландскому протоколу, после окончательного выхода Соединенного Королевства из ЕС в начале прошлого года в портах Северной Ирландии должны были начаться таможенные проверки грузов из Великобритании.

Британия ранее просила ЕС продлить льготный таможенный режим, получила отказ и продлила его сама в одностороннем порядке.

Северная Ирландия, входящая в состав Соединенного Королевства, после Brexit фактически осталась в едином рынке и таможенном пространстве ЕС. В результате, между Великобританией и Северной Ирландией образовалась таможенная граница.

Лиз Трасс Никола Стерджен
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