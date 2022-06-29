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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:17

Лондон ввел санкции против замначальника Генштаба ВС РФ Рудского

Москва. 29 июня. INTERFAX.RU - Британские власти вводят санкции против первого заместителя начальника Генерального штаба Вооруженных сил РФ генерал-полковника Сергея Рудского, говорится в заявлении правительства Великобритании.

Санкции подразумевают замораживание активов и запрет на въезд в Британию. В заявлении уточняется, что санкции против Рудского вводят в связи с событиями в Сирии.

Также под санкции попал генерал-лейтенант Александр Чайко - тоже, по версии Лондона, из-за событий в Сирии. Кроме того, под ограничениями оказались Андрей Богатов и Андрей Трошев, которые, согласно пресс-релизу, связаны с ЧВК "Вагнер".

Великобритания ВС РФ Сергей Рудской Сирия
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