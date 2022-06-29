Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:31

Международная группа по "элите РФ" заблокировала $30 млрд российских активов

Международная группа по "элите РФ" заблокировала $30 млрд российских активов
Фото: Станислав Красильников/ТАСС

Москва. 29 июня. INTERFAX.RU - Созданная США международная группа по поиску российских активов предприняла меры по замораживанию или блокировке активов РФ на сумму более $30 млрд, сообщает Минфин США.

"Рабочая группа "Российские элиты, доверенные лица и олигархи" (REPO) прибегла к широкой, многосторонней координации, чтобы заблокировать или заморозить подсанкционные российские активы на сумму более $30 млрд", - говорится в заявлении группы, опубликованном на сайте американского Минфина.

Уточняется, что это в основном активы на счетах.

Помимо этого, отмечается в сообщении, США "заморозили или арестовали дорогостоящее имущество лиц, находящихся под санкциями, и жестко ограничили россиянам под санкциями доступ к международной финансовой системе".

В заявлении подчеркивается, что в предстоящие месяцы рабочая группа США продолжит отслеживать российские активы, находящиеся под санкциями.

В REPO входят также представители Австралии, Великобритании, Германии, Италии, Канады, Франции, Японии и Еврокомиссии.

Россия США
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Финляндия и Швеция получили приглашение на вступление в НАТО

Финляндия и Швеция получили приглашение на вступление в НАТО

Инфляция в Германии в июне неожиданно замедлилась до 8,2%

Инфляция в Германии в июне неожиданно замедлилась до 8,2%

Великобритания ввела санкции против Потанина и еще ряда российских бизнесменов

Великобритания ввела санкции против Потанина и еще ряда российских бизнесменов
Военная операция на Украине

В Херсоне открывается первое отделение Промсвязьбанка

Ливия приостановила экспорт нефти из ключевого порта на фоне кризиса

Минобороны РФ сообщило об ударах по четырем пунктам управления ВСУ

Приговоренный в ДНР к смертной казни британец подал жалобу и будет просить о помиловании

Приговоренный в ДНР к смертной казни британец подал жалобу и будет просить о помиловании

Клишас поставил под вопрос суверенитет Норвегии над Шпицбергеном

Косачев сообщил об отказе Норвегии пропустить российские грузы на Шпицберген

Что случилось этой ночью: среда, 29 июня

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });