Сирия признала независимость ДНР и ЛНР

Москва. 29 июня. INTERFAX.RU - Сирия официально признала независимость и суверенитет Донецкой и Луганской народных республик. Об этом сообщает в среду агентство САНА со ссылкой на источник в сирийском МИД.

"Сирийская Арабская Республика приняла решение признать независимость и суверенитет Луганской народной республики и Донецкой народной республики", - заявил агентству неназванный представитель сирийского внешнеполитического ведомства.

Он отметил, что теперь Дамаск будет работать над тем, чтобы установить дипотношения с ДНР и ЛНР.

Ранее в июне президент Сирии Башар Асад начал процедуру официального признания Донецкой и Луганской народных республик. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле приветствуют этот шаг.