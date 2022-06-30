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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 23:50

Во Франции приговорили к пожизненному сроку исполнителя терактов в Париже в 2015 году

Москва. 30 июня. INTERFAX.RU - Суд во Франции приговорил к пожизненному тюремному заключению Салаха Абдеслама - единственного оставшегося в живых исполнителя кровопролитных терактов 13 ноября 2015 года в Париже.

Согласно решению суда, осужденный не будет иметь права претендовать на досрочное освобождение. Его признали виновным в убийствах и в участии в подготовке теракта.

Суд, специально сформированный для рассмотрения этого дела, в общей сложности приговорил тюремным срокам 20 осужденных, имевших отношение к теракту. В частности, один из подельников Абдеслама, Мухаммед Абрини, тоже получил пожизненный срок, однако имеет право просить о досрочном освобождении после минимум 22 лет, проведенных за решеткой. Наиболее мягкие приговоры по этому делу - два года тюрьмы.

Абдеслам и еще 13 фигурантов приняли очное участие в судебных заседаниях. Судебные разбирательства в отношении остальных шести человек пройдут без них. Предполагается, что пятеро обвиняемых были убиты во время авиаударов в Сирии.

Французские СМИ отмечали, что это беспрецедентный судебный процесс. Истцами выступали более 1,8 тысячи человек. За время слушаний были опрошены сотни свидетелей.

Подготовка к началу суда заняла около двух лет, для него была возведена специальная комната для заседаний с повышенными мерами безопасности. Слушания стартовали в сентябре 2021 года.

Фигурантам были предъявлены различные обвинения. Основная часть подсудимых, по мнению следствия, оказывала логистическую поддержку при планировании терактов.

13 ноября 2015 года террористы совершили серию нападений на улицах в Париже, в концертном зале "Батаклан" и возле стадиона "Стад де Франс". У нападавших было автоматическое оружие, а также закрепленные на поясах взрывные устройства. В результате терактов погибли 130 человек, 89 из них - в "Батаклане". Сотни людей получили ранения.

Франция Салах Абдеслам
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