Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:21

Евросоюз добавит нарушения своих санкций в список "преступлений в ЕС"

Москва. 30 июня. INTERFAX.RU - Совет ЕС сообщил, что запросил согласие Европарламента на решение о добавлении нарушения ограничительных мер, налагаемых Евросоюзом, в список "преступлений в ЕС", включенный в Договор о функционировании Европейского союза.

В коммюнике совета, опубликованном в Брюсселе в четверг, говорится, что ЕС принял ряд ограничительных мер в контексте российской операции на Украине, "и крайне важно, чтобы эти меры были выполнены в полном объеме".

Совет отметил, что в настоящее время государства-члены ЕС "имеют очень разные определения того, что представляет собой нарушение ограничительных мер и какие наказания должны применяться в случае нарушений".

"Это может привести к различной степени применения санкций и риску обхода этих мер, потенциально позволяя лицам, находящимся под санкциями, продолжать получать доступ к своим активам и поддерживать режимы, против которых действуют меры ЕС", - объясняют в Брюсселе.

В связи с этим решение добавить нарушение ограничительных мер в список "преступлений в ЕС" позволит далее в качестве второго шага принять "директиву, содержащую минимальные правила, касающиеся определения нарушений ограничительных мер как уголовных преступлений и наказаний за нарушения".

"Это обеспечит одинаковую степень применения санкций на всей территории ЕС и предотвратит попытки обойти или нарушить меры Евросоюза", - сказано в документе совета.

Теперь проект постановления Совета ЕС будет направлен в Европейский парламент для одобрения. После того, как парламент даст свое согласие и пройдут внутренние национальные процедуры в странах ЕС, совет должен будет официально утвердить текст единогласным голосованием.

В соответствии со статьей 83(1) Договора о функционировании ЕС Европарламент и Совет ЕС могут устанавливать минимальные правила, касающиеся определения уголовных правонарушений и санкций в областях особо тяжких преступлений трансграничного характера. Сферами преступлений, перечисляемыми в настоящее время в этой статье, являются терроризм, торговля людьми и сексуальная эксплуатация женщин и детей, незаконный оборот наркотиков, незаконный оборот оружия, отмывание денег, коррупция, подделка платежных средств, компьютерная преступность и организованная преступность.

ЕС
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Великобритания дала месяц на сворачивание операций с Росбанком

Великобритания дала месяц на сворачивание операций с Росбанком

Goldman Sachs заявил, что Великобритания стоит на грани рецессии

Goldman Sachs заявил, что Великобритания стоит на грани рецессии

Президент Индонезии заявил, что передал Путину послание Зеленского

Пикник по случаю Дня независимости обойдется американцам дороже на 17%

Пикник по случаю Дня независимости обойдется американцам дороже на 17%

ДНР 12 июля откроет свое посольство в Москве

ДНР 12 июля откроет свое посольство в Москве

В НАТО согласны работать над увеличением оборонных расходов выше 2% ВВП

В НАТО согласны работать над увеличением оборонных расходов выше 2% ВВП

Лондон направит в Боснию и Герцеговину военных экспертов для борьбы с влиянием извне

Пандемия коронавируса

В Шанхае снова открыли Диснейленд и разрешили работать ресторанам

В Шанхае снова открыли Диснейленд и разрешили работать ресторанам

Шведский ЦБ поднял ключевую ставку до 0,75% и продолжит ее повышать

Шведский ЦБ поднял ключевую ставку до 0,75% и продолжит ее повышать

Uniper начал обсуждать с властями ФРГ меры поддержки его бизнеса

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });