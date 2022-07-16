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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 09:57

Покрытие российской мобильной связью в Херсонской области достигло 85%

Москва. 16 июля. INTERFAX.RU - Херсонская область уже на 85% покрыта российской мобильной связью, сообщила замглавы временной администрации региона Екатерина Губарева.

"Переход на российскую мобильную связь идет с опережением. Просто факты: базовых станций (вышек) 591. Мы поставили больше, чем планировали. Отныне 85% территории области покрыто мобильной сетью. Работают 47 точек продаж сим-карт и 39 точек приема платежей", - написала Губарева в своем телеграм-канале в субботу.

При этом она уточнила, что в некоторых районах проблемы со связью могут быть вызваны обстрелами со стороны ВСУ.

Украина 30 мая отключила Херсонскую и Запорожскую области от мобильной связи и интернета.

В настоящее время Херсонская область полностью находится под контролем российских сил, а Запорожская - частично.

Херсонская область
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