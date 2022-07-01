В Херсонской области с августа приравняют тарифы ЖКХ к крымским

Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - Оплата услуг ЖКХ снова станет обязательной для жителей Херсонской области с 1 августа, сообщил заместитель главы временной администрации региона Кирилл Стремоусов.

"Мы приняли решение оплачивать с 1 августа тарифы, чтобы мы содержали систему ЖКХ в порядке. То, что вы не платили (с февраля по июль - ИФ) – это будет закрыто, за это не переживайте", - сказал Стремоусов в видеообращении, опубликованном в его телеграм-канале в пятницу.

Он уточнил, что тарифы будут приравнены к крымским.

21 февраля президент России Владимир Путин подписал указ о признании независимости Донецкой и Луганской народных республик. 24 февраля он объявил о начале специальной военной операции на Украине. В настоящее время Херсонская область полностью находится под контролем российских сил.