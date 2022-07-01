Эрдоган заявил о планах сделать армию Турции сильнейшей в мире

Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что собирается продолжать укреплять армию страны до тех пор, пока она не станет сильнейшей в мире, сообщает агентство "Анадолу".

"Мы продолжим шаги по укреплению армии, вплоть до превращения ее в самую сильную в мире", - сказал он, выступая в пятницу в Университете национальной обороны в Стамбуле.

По мнению Эрдогана, успехи армии Турции в последние годы, в частности, в сфере борьбы с терроризмом уже дают основание включить ее "в число сильнейших армий мира".

"Борьба против терроризма продолжится до полного устранения этой угрозы", - подчеркнул он.