Посольство Турции опровергло заявление о планах создать единую армию с Азербайджаном

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Москва. 28 июля. INTERFAX.RU - Посольство Турции в Азербайджане опровергло информацию ряда азербайджанских СМИ и телеграмм-каналов о заявлении председателя Великого Национального Собрания Турции (парламент) Мустафы Шентопа по планам Баку и Анкары создать совместную тюркскую армию.

В посольстве "Интерфаксу" сообщили, что спикер парламента Турции, находящийся с визитом в Азербайджане, на пресс-конференции в среду, не делал такого заявления. Как отмечается, его слова о военном сотрудничестве Азербайджана и Турции были неверно переведены и растиражированы.

В дипмиссии привели цитату Шентопа на соответствующий вопрос журналистки: "Сейчас Турция и Азербайджан сотрудничают по ряду направлений. Два государства осуществляют сотрудничество, в том числе, в сфере совместных военных учений. Наша политика вписывается в лозунг покойного президента Азербайджана Гейдара Алиева "Один народ, два государства". В этом направлении мы реализуем множество работ".