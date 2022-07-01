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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:47

Армения и Турция договорились открыть сухопутную границу для граждан третьих стран

Армения и Турция договорились открыть сухопутную границу для граждан третьих стран
Фото: Jens Kalaene/picture alliance via Getty Images

Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - Спецпредставители Армении и Турции по нормализации отношений на встрече в Вене в пятницу договорились открыть границу для граждан третьих стран, сообщает МИД Армении.

Как уточнило внешнеполитическое ведомство Армении, в Вене состоялась четвертая встреча специальных представителей по нормализации отношений между Арменией и Турцией Рубена Рубиняна и Сердара Кылыча.

Рубинян и Кылыч договорились в возможно кратчайшие сроки также начать осуществление прямых авиагрузоперевозок между Арменией и Турцией.

"Кроме того, обсуждены возможные конкретные шаги, которые могут быть предприняты для достижения окончательной цели по полноценному урегулированию отношений между двумя странами. Стороны вновь подчеркнули свою договоренность продолжить процесс урегулирования без предварительных условий", - заявили в МИД Армении.

Между Арменией и Турцией нет дипломатических отношений, а граница закрыта с 1993 года по инициативе Анкары из-за карабахского конфликта. 14 января в Москве состоялась первая встреча спецпредставителей Армении и Турции по нормализации отношений - Рубиняна и бывшего посла Турции в США Кылыча.

Армения Турция
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