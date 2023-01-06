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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:24

В Ереване заявили об устранении Турцией запрета на прямые авиагрузоперевозки с Арменией

Москва. 6 января. INTERFAX.RU - Армения и Турция устранили препятствия для осуществления прямых авиагрузоперевозок, сообщил "Интерфаксу" в пятницу пресс-секретарь МИД Армении Ваан Унанян.

"Турецкая сторона сегодня проинформировала нас об устранении запрета на прямые грузовые авиаперевозки. Осуществление прямых грузовых авиаперевозок является одной из договоренностей, достигнутых спецпредставителями Армении и Турции 1 июля 2022 года", - сказал он.

По его словам, Ереван ожидает, что следующая договоренность - об обеспечении возможности для пересечения сухопутной границы Армении и Турции гражданами третьих стран - также будет воплощена в жизнь в кратчайшие сроки.

1 июля прошлого года спецпредставители Армении и Турции по нормализации отношений Рубен Рубинян и Сердар Кылыч на встрече в Вене договорились в кратчайшие сроки обеспечить возможность пересечения сухопутной армяно-турецкой границы для граждан третьих государств и начать прямые авиагрузоперевозки между Арменией и Турцией.

Между двумя странами нет дипломатических отношений, а граница закрыта с 1993 года по инициативе Анкары из-за карабахского конфликта. Первая встреча спецпредставителей Армении и Турции состоялась в Москве 14 января 2022 года.

Армения Турция
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