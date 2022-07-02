Президент Узбекистана вылетел в Нукус, где накануне произошли беспорядки
Москва. 2 июля. INTERFAX.RU - Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев отправился в город Нукус - столицу автономной республики Каракалпакстан (на северо-западе страны), где накануне произошли беспорядки, сообщил "Интерфаксу" источник в администрации главы государства.
Накануне МВД Узбекистана распространило информацию о том, что в Нукусе прошла незаконная демонстрация из-за вносимых поправок в Конституцию страны. По данным пресс-службы МВД Узбекистана, "с целью недопущения нарушения общественного порядка и пресечения совершения гражданами различных правонарушений, были задействованы силы и средства правоохранительных органов".
В субботу, 2 июля, парламент, правительство и МВД Каракалпакстана обнародовали совместное заявление. В нем сообщалось, что правоохранительные органы задержали группу организаторов беспорядков, которые обвиняются в попытке захвата органов власти региона.
Проект закона "О внесении изменений и дополнений в Конституцию Республики Узбекистан" был опубликован 25 июня в парламентских изданиях для всенародного обсуждения. В соответствии с решением парламента, обсуждение проекта продлится до 5 июля, затем его вынесут на референдум.
Проект закона предусматривает более 200 изменений в 64 статьи Конституции. В частности, новый проект поправок внесено формулировка - "Республика Каракалпакстан входит в состав Республики Узбекистан. На территории Республики Каракалпакстан гарантируются все права и свободы, предусмотренные Конституцией и законодательством Республики Узбекистан". В ныне действующей Конституции прописан статус Каракалпакстана как суверенной республики с правом выхода на основании референдума.