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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 19:53

Лукашенко заговорил с Путиным о ядерном оружии в ответ на действия Польши

Москва. 2 июля. INTERFAX.RU -Президент Белоруссии Александр Лукашенко объяснил, почему просил у главы Российской Федерации Владимира Путина ядерное оружие.

Выступая в Минске на торжественном собрании по случаю Дня Независимости, он отметил, что эта тема была поднята после того, "как поляки обратились к американцам и попросили их привезти им ядерное оружие в Польшу".

"Тогда я президенту Путину сказал: почему мы делаем вид, что ничего не происходит? Мы долго консультировались и пришли к выводу, что мы должны быть готовы для того, чтобы в течение суток ответить зеркально им. Для этого надо подготовиться", - сказал Лукашенко.

Его слова приводит госагентство БелТА.

Белорусский лидер подчеркнул, что Минск никому не угрожает, никого не шантажирует. "Мы свое оружие отдали туда (передали ядерное оружие России - ИФ), и я вправе попросить и потребовать у президента братской России сделать так, чтобы боялись переступить государственную границу Республики Беларусь. Что я и сделал", - заявил глава государства.

Белоруссия Александр Лукашенко Владимир Путин
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