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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:37

Военные РФ сообщили об эвакуации в Россию 365 тыс. детей с Украины и из ЛДНР

Москва. 4 июля. INTERFAX.RU - Свыше 2,3 млн человек, в том числе почти 365 тысячи детей эвакуированы в Россию с конца февраля с территории Украины, Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), сообщили в Минобороны РФ в понедельник.

"Несмотря на все трудности, создаваемые официальным Киевом, за прошедшие сутки без участия украинских властей из опасных районов Украины и республик Донбасса на территорию Российской Федерации эвакуированы 22412 человек, в том числе 3455 детей. Всего с начала специальной военной операции - 2 313 020 человек, из которых 364 743 ребенка", - сказал начальник Национального центра управления обороной РФ Михаил Мизинцев.

Он заявил, что в субъектах РФ функционирует более 9,5 тыс. пунктов временного размещения для украинских беженцев.

Мизинцев сказал, что в органы власти РФ за сутки поступило 35 обращений с просьбами об эвакуации в Россию, на территории ДНР и ЛНР, а также в подконтрольные российским Вооруженным силам районы Запорожской, Николаевской, Харьковской и Херсонской областей.

"Всего в базе данных 2 758 984 таких обращений из 2139 населенных пунктов Украины и подконтрольных киевским властям территорий республик Донбасса", - сказал Мизинцев.

Он заявил, что отряды разминирования Вооруженных сил и МЧС РФ выполняют задачи по очистке территории ДНР и ЛНР от взрывоопасных предметов.

21 февраля президент России Владимир Путин подписал указ о признании независимости Донецкой и Луганской народных республик. 24 февраля Путин объявил о начале специальной военной операции на Украине.

В ответ многие страны ввели против России масштабные санкции. Ряд стран поставляет Украине оружие и технику.

25 апреля Мизинцев сказал, что российская армия взяла под контроль всю Херсонскую область, части Харьковской, Запорожской, Николаевской областей Украины, значительную часть территории признанных Россией ДНР и ЛНР.

3 июля Минобороны РФ сообщило о взятии территории ЛНР под контроль.

Хроника 24 февраля – 04 июля 2022 годаВоенная операция на Украине
Минобороны РФ Украина ДНР ЛНР
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