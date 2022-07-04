Военные РФ сообщили об эвакуации в Россию 365 тыс. детей с Украины и из ЛДНР

Москва. 4 июля. INTERFAX.RU - Свыше 2,3 млн человек, в том числе почти 365 тысячи детей эвакуированы в Россию с конца февраля с территории Украины, Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), сообщили в Минобороны РФ в понедельник.

"Несмотря на все трудности, создаваемые официальным Киевом, за прошедшие сутки без участия украинских властей из опасных районов Украины и республик Донбасса на территорию Российской Федерации эвакуированы 22412 человек, в том числе 3455 детей. Всего с начала специальной военной операции - 2 313 020 человек, из которых 364 743 ребенка", - сказал начальник Национального центра управления обороной РФ Михаил Мизинцев.

Он заявил, что в субъектах РФ функционирует более 9,5 тыс. пунктов временного размещения для украинских беженцев.

Мизинцев сказал, что в органы власти РФ за сутки поступило 35 обращений с просьбами об эвакуации в Россию, на территории ДНР и ЛНР, а также в подконтрольные российским Вооруженным силам районы Запорожской, Николаевской, Харьковской и Херсонской областей.

"Всего в базе данных 2 758 984 таких обращений из 2139 населенных пунктов Украины и подконтрольных киевским властям территорий республик Донбасса", - сказал Мизинцев.

Он заявил, что отряды разминирования Вооруженных сил и МЧС РФ выполняют задачи по очистке территории ДНР и ЛНР от взрывоопасных предметов.