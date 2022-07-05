Британия включит противодействие дезинформации в законопроект о безопасности в интернете

Москва. 5 июля. INTERFAX.RU - В подготавливаемый властями Великобритании законопроект о безопасности в интернете войдет положение, которое обязывает технологические компании "защищать пользователей интернета от дезинформации, представляющей угрозу для британского общества и демократии", сообщает The Guardian.

Газета пишет, что закон потребует от платформ социальных сетей, видео и поисковых систем принять меры по "минимизации воздействия на людей дезинформации, поддерживаемой иностранными государствами и направленной на вмешательство в дела Великобритании".

"Поэтому мы усиливаем средства защиты безопасности в Интернете, чтобы компании, работающие в социальных сетях, выявляли и искореняли дезинформацию", - цитирует издание британского министра культуры, цифровых технологий СМИ и спорта Надин Доррис.

В качестве примера в статье приводится инцидент с британским министром обороны Беном Уоллесом, который сообщил пранкерам о поставках оружия Украине и не исключил возможности поддержки Лондоном создания Киевом ядерного оружия.

"Нам нужно, чтобы крупные онлайн-платформы делали больше для выявления и пресечения такого рода скоординированного недостоверного поведения. Именно об этом и идет речь в предлагаемом изменении закона", - приводит газета слова британского министра по вопросам безопасности Дэмиан Хиндс.

Нарушение закона предусматривает штрафы в размере до 18 млн фунтов или 10% от общего оборота компании, "что может составить миллиарды фунтов стерлингов для некоторых технологических гигантов, базирующихся в США", отмечает The Guardian.