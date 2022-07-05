Белоруссия наложила контрсанкции на 190 компаний с иностранным капиталом

Москва. 5 июля. INTERFAX.RU - Белорусское правительство опубликовало список 190 белорусских компаний, иностранные инвесторы которых подверглись контрсанкциям на территории республики.

"Для защиты интересов Республики Беларусь акции блокируются на счетах "депо" их владельцев согласно перечню на основании предписания Министерства финансов о наложении ограничений по распоряжению ценными бумагами", - говорится в постановлении Совета министров Белоруссии, опубликованном во вторник на сайте Национального правового интернет-портала страны.

Согласно документу, который уже вступил в силу, иностранным инвесторам данных компаний в Белоруссии запрещено продавать свой бизнес либо каким-то образом выводить свои активы.

Под ограничения подпали 190 компаний с иностранным капиталом, среди которых: Евроопт, "Дана Астра", "ЛУКОЙЛ Белоруссия", "ЭПАМ Системз", "Лидское пиво", "Минский часовой завод", "Мозырьсоль", "Лидсельмаш", "Маттиоли", "РЕМОНДИС Минск", "ХЕНКЕЛЬ БАУТЕХНИК", "Коммунарка", "СПАРТАК" и другие.

В список попали и те компании, владельцами которых являются белорусы, владеющие долями через компании за рубежом.