Глава МВД Франции поделил оппозиционные партии на "противников" и "врагов"

Министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен Фото: Zuma/ТАСС

Москва. 5 июля. INTERFAX.RU - Министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен назвал врагами президентского большинства две парламентские партии: крайне левую "Непокорённую Францию" (LFI) и крайне правое "Национальное объединение" (RN).

Правоцентристских "Республиканцев" (LR) и Социалистическую партию (PS) глава МВД расценил более мягко - как противников.

"Я их уважаю в качестве парламентариев. Но мы ничего не обсуждаем и не ведем переговоров с RN или "Непокорённой Францией"", - заявил министр во вторник в эфире каналов BFMTV и RMC.

Накануне при перестановках во французском правительстве по итогам парламентских выборов в стране Дарманен сохранил полномочия как руководитель МВД.

Как прокомментировала данное высказывание газета Le Figaro, "эта короткая фраза символизирует уже ощутимую напряженность в Национальном собрании".

Председатель парламентской фракции "Национального объединения" Марин Ле Пен отреагировала в твиттере на слова министра: "Такие высказывания противоречат республиканским ценностям". По ее мнению, Дарманен "оскорбил миллионы французов".

Результаты выборов

Победителем второго тура парламентских выборов во Франции 19 июня стала коалиция "Вместе!" сторонников президента Эммануэля Макрона с результатом 245 депутатских мест в Национальном собрании.

Вместе с тем "макронисты" не добились абсолютного большинства в нижней палате французского парламента (для этого требуется 289 мандатов из 577).

"Новый народный экологический и социальный союз" (Nupes) - блок левых партий и "зеленых" под предводительством Жан-Люка Меланшона ("Непокорённая Франция") стал вторым, обеспечив себе 131 место в Национальном собрании.

Настоящим успехом оказались эти выборы для "Национального объединения". Французские националисты получили 89 депутатских мест.

В телевизионном обращении после парламентских выборов Макрон признал, что нельзя "игнорировать раскол" страны, которая таким образом "выражает свою обеспокоенность". Тем не менее, он указал, что по итогам парламентских выборов "президентское большинство является первой политической силой Национального собрания".

"Никакая политическая сила сегодня не способна в одиночку создавать законы, - отметил глава государства. - Президентское большинство, действительно, относительное, поэтому его обязанность расширяться, либо достигая коалиционных договоренностей, либо выстраивая большинство по каждому отдельному тексту законопроекта".

Обращаясь к оппозиции, президент призвал идти на компромиссы и вести свою политику при полной прозрачности и при осознании важности единства политических сил в интересах нации.