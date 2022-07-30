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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 09:45

СМИ отметили снижение популярности Макрона после его переизбрания президентом

Москва. 30 июля. INTERFAX.RU - Рейтинг популярности президента Франции Эммануэля Макрона упал со времени президентских выборов 24 апреля, когда его избрали на второй срок, сообщила в субботу газета Le Journal du dimanche.

В июле рейтинг Макрона составил 39,3%. В марте этот показатель был равен 44,4%. В апреле, когда состоялись президентские выборы, - 42,8%. Такие средние результаты издание вывело на основании опросов различных институтов изучения общественного мнения.

Причины снижения популярности Макрона Le Journal du dimanche видит, в том числе, в последствиях отсутствия абсолютного большинства в нижней палате парламента - Национальном собрании - у президентской коалиции, выигравшей парламентские выборы в июне, и бурных первых дебатах депутатов, в ходе которых оппозиция показала твердую решимость отстаивать свои взгляды.

Средний показатель популярности премьер-министра Элизабет Борн в июле составил 37,3% - на полпункта выше, чем в предыдущий месяц. Но при этом газета отмечает, что Борн потеряла пять пунктов с момента своего назначения в мае.

Франция Эммануэль Макрон
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